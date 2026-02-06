Tenta di portare droga in carcere | fermato dalla Penitenziaria

La Polizia Penitenziaria di Avellino ha fermato un uomo che cercava di introdurre droga nel carcere. Gli agenti hanno notato comportamenti sospetti e, durante il controllo, hanno trovato sostanze stupefacenti nascosto addosso al visitatore. La scena si è svolta questa mattina, evitando che la droga entrasse nel carcere e mettendo in allarme le forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Penitenziaria ha sventato un tentativo di introduzione di sostanza stupefacente all’interno della Casa circondariale di Avellino. La droga era stata occultata nelle parti intime da una familiare che si era recata presso l’istituto per effettuare un colloquio con un parente detenuto. Gli agenti, insospettiti dal comportamento della donna, hanno proceduto con i controlli previsti, riuscendo a individuare la sostanza e a impedirne l’ingresso in carcere. L’operazione si è svolta con la massima professionalità e nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza. Sull’episodio è intervenuto Raffaele Troise, responsabile GAU della UIL FP Polizia Penitenziaria di Avellino, che ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tenta di portare droga in carcere: fermato dalla Penitenziaria Approfondimenti su Penitenziaria Avellino Droga e telefonini in carcere attraverso un drone: sorpresi dalla polizia penitenziaria Due individui sono stati intercettati dalla polizia penitenziaria mentre pilotavano un drone con a bordo sostanze illecite e telefoni all’esterno del carcere Ucciardone. Drone lancia droga sui tetti del carcere: fermati dalla Penitenziaria Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. How Can Retrieving Your Stolen Property Lead to Prison Ultime notizie su Penitenziaria Avellino Argomenti discussi: Carcere Agrigento: donna tenta di introdurre droga nascosta nella carne - Autore: Maria Genuardi | Cronaca; Quartiere Vasto: in possesso di droga, tenta di sfuggire al controllo. Arrestato un 37enne dalla Polizia di Stato.; Sui Bastioni vede i carabinieri e tenta di disfarsi della droga, spacciatore 25enne arrestato; Armeggia alla porta di un appartamento, ma viene scoperto: 18enne arresto in piena notte. Tenta di portare la droga in carcere a Sanremo, fermata dalla polizia penitenziariaSanremo . «Nella tardi mattinata data odierna, una signora italiana giunta presso l’accettazione colloqui della Casa Circondariale di Sanremo ha cercato di introdurre illecitamente droga quale hashish ... riviera24.it “Il diavolo tenta un prete più di cento laici, perché portare via il pastore disperde il gregge…” (Sant’Alfonso Maria de’ Liguori) C’è un’immagine che ritorna spesso nella storia della Chiesa: un sacerdote solo, in silenzio, piegato sotto il peso invisibile della resp facebook Questa mattina sono stata all’ospedale Le Molinette di Torino per portare, a nome dell’Italia, la solidarietà a due degli agenti rimasti feriti negli scontri di ieri e, attraverso loro, a tutti i militari e gli appartenenti alle Forze dell’ordine coinvolti. Alessandro ha 29 an x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.