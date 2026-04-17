Va a vedere la figlia con un coltello nel marsupio | denunciato un 26enne

Nella notte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò sono intervenuti in via San Marco, dove hanno fermato un giovane di 26 anni. Durante il controllo, è stato trovato un coltello nel marsupio che il giovane portava con sé. A seguito delle verifiche, è stato denunciato per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Intervenuti in nottata in via San Marco, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno denunciato un 26enne del posto, per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”. In sinergia con la Centrale operativa, i militari dell’Arma hanno raggiunto un’abitazione nel centro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alla guida con un coltello a serramanico nel marsupio. Denunciato un ciociaro Leggi anche: Calvizzano, lite finisce nel sangue: 26enne ferito con un coltello Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani: Quando mia figlia ha detto che non c’ero come madre, mi ha fatto male. Pechino Express ci ha aiutato a ricostruire il nostro rapporto; Famiglia nel bosco, Catherine non riesce a parlare con uno dei figli che ha rifiutato la videochiamata; Quali serie turche si possono vedere su Mediaset Infinity; The Testaments, 6 cose da sapere sul sequel di The Handmaid’s Tale. Paternò, va a vedere la figlia e scoppia la lite: i carabinieri trovano un coltelloLite in famiglia nella notte a Paternò, con l’intervento dei carabinieri e una denuncia. I militari del Radiomobile sono arrivati in via San Marco dopo la ... catania.gds.it Va a vedere la figlia con un coltello nel marsupio, denunciato 26enneIntervenuti in nottata in via San Marco, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 26enne del posto, sulla base degli indizi da loro ra ... grandangoloagrigento.it Da brividi vedere Braga e Friburgo in semifinale, quanti rimpianti! facebook In questo momento a Madrid, in prima fila, a vedere Real-Stella Rossa di Eurolega, ci sono due tizi che sono entrati senza biglietto. Purtroppo questa piaga che sta portando personaggetti e influencer, ad occupare i posti migliori solo per pubblicità, sta rovinan x.com