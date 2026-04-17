Il direttore dell’ICE, l’agenzia statunitense incaricata di immigrazione e dogane, ha annunciato le sue dimissioni che avranno effetto alla fine di maggio. La sua nomina ha suscitato attenzione per il ruolo svolto nel programma di espulsioni di massa avviato durante l’amministrazione precedente. La decisione di lasciare il incarico arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’agenzia.

Il direttore dell’Ice, acronimo per U.S. Immigration and Customs Enforcement, noto come Todd Lyons, figura chiave nell’attuazione del programma di espulsioni di massa del presidente Usa Donald Trump, si dimetterà alla fine di maggio. Lo hanno annunciato diversi funzionari federali. Al momento non c’è chiarezza sulle motivazioni di tale decisione. Il 31 maggio ultimo giorno di servizio all’Ice. Il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, nell’annunciare l’addio di Lyons, lo ha definito un grande leader dell’Ice e ha precisato che il suo ultimo giorno di servizio sarà il 31 maggio: “Gli auguriamo buona fortuna per la sua prossima opportunità nel settore privato”, ha dichiarato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, si dimette il direttore dell’Ice Todd Lyons

Acting ICE director resigns from agency, will join private sector

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