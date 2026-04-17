Il prossimo 19 aprile si terranno a Islamabad nuovi incontri tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran, secondo quanto riportato da Axios citando fonti ufficiali americane. La data conferma una continuazione delle trattative in un momento di attenzione internazionale sul tema. Non sono stati forniti dettagli sui temi specifici discussi, né sulle modalità di svolgimento delle negoziazioni.

L’Amministrazione Trump è pronta a scongelare 20 miliardi di dollari di fondi iraniani se Teheran rinuncerà alle scorte sepolte nei suoi impianti nucleari sotterranei. Il nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran dovrebbe tenersi a Islamabad domenica 19 aprile. Lo scrive Axios, citando funzionari americani. La priorità assoluta per l’Amministrazione Trump è garantire che l’Iran non possa accedere alle scorte di quasi due tonnellate di uranio arricchito sepolto nei suoi impianti nucleari sotterranei, in particolare i 450 chilogrammi arricchiti al 60 per cento. Secondo le fonti di Axios, gli Stati Uniti sono pronti a scongelare 20 miliardi di dollari di fondi iraniani se Teheran rinuncerà alle sue scorte.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Usa-Iran, nuovi colloqui in Pakistan il 19 aprile: la proposta di Washington sull’uranio

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