Usa Hegseth cita la Bibbia ma si confonde con Pulp Fiction

Il segretario della Difesa degli Stati Uniti ha cercato di richiamare un passo della Bibbia durante un intervento sulla missione di recupero di un pilota abbattuto in Iran. Tuttavia, nel suo discorso, si è confuso e ha citato invece una scena tratta dal film

Il segretario della Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth intendeva certamente invocare la Bibbia, discutendo della missione di salvataggio di un pilota da caccia americano abbattuto in Iran, ma in realtà ha finito per citare Quentin Tarantino. In una preghiera recitata da Hegseth durante una funzione religiosa al Pentagono il 15 aprile, il segretario ha letto un falso versetto biblico tratto dal film di Tarantino del 1994, Pulp Fiction. Si trattava della versione alterata del versetto Ezechiele 25:17, declamata con fervore dal personaggio interpretato nel film da Samuel L. Jackson, prima di uccidere un uomo a colpi di pistola. Le parole di Hegseth: “Versetto Ezechiele 25:17”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Hegseth cita la Bibbia ma si confonde con Pulp Fiction Notizie correlate Pete Hegseth confonde versetto della Bibbia e cita quello di Pulp Fiction, errore nella preghiera al PentagonoIl segretario alla Difesa degli Usa Pete Hegseth avrebbe citato per errore il falso versetto della Bibbia che compare nel film Pulp Fiction durante... Scivolone di Hegseth: cita Pulp Fiction invece della BibbiaNella deriva delirante di Donald Trump e soci sul cristianesimo, Pete Hegseth si è reso protagonista di una clamorosa gaffe. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Usa, gaffe di Pete Hegseth: cita Pulp Fiction invece della Bibbia; Hegseth cita la Bibbia ma è una frase di Pulp Fiction: polemica al Pentagono; Hegseth cita la Bibbia, ma in realtà era Pulp Fiction: critiche in Rete. Ma il portavoce: Lo sapeva; Pete Hegseth confonde versetto della Bibbia e cita quello di Pulp Fiction, errore nella preghiera al Pentagono. La gaffe del segretario Usa Pete Hegseth: cita Pulp Fiction al Pentagono scambiandolo per un versetto biblicoIl Segretario della Difesa USA ha recitato la famosa scena di Samuel L. Jackson pensando fosse Ezechiele 25:17 ... ilfattoquotidiano.it Hegseth «cita la Bibbia, ma in realtà era Pulp Fiction»: critiche in Rete. Ma il portavoce: «Lo sapeva»Il segretario alla Difesa Usa criticato in Rete per una preghiera ripresa dal monologo di Samuel L. Jackson in Pulp Fiction. La portavoce: «Sapeva che era una citazione» ... corriere.it Il capo del Pentagono Pete Hegseth è finito al centro di una polemica in Rete dopo aver citato - apparentemente senza riconoscerlo - un falso versetto sacro tratto, in realtà, dal film Pulp Fiction, mentre guidava una funzione di preghiera al Pentagono. Il segret facebook Usa, Hegseth vuole citare la Bibbia ma è la scena di Pulp Fiction: la gaffe del capo del Pentagono - la Repubblica x.com