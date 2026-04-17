Scivolone di Hegseth | cita Pulp Fiction invece della Bibbia

Durante un intervento pubblico, Pete Hegseth ha citato una scena di Pulp Fiction invece di un passo della Bibbia, attirando l’attenzione dei presenti. La gaffe si inserisce nel contesto delle dichiarazioni di alcuni esponenti legati a Donald Trump che hanno suscitato polemiche sulla rappresentazione del cristianesimo. L’episodio ha suscitato commenti sui social e tra gli osservatori politici, evidenziando un momento di imbarazzo pubblico.

Nella deriva delirante di Donald Trump e soci sul cristianesimo, Pete Hegseth si è reso protagonista di una clamorosa gaffe. Parlando della missione di soccorso Sandy 1, che a inizio aprile ha riportato in patria due piloti abbattuti e bloccati in Iran, il segretario alla Difesa ha pronunciato una rilettura militare del versetto biblico Ezechiele 25:17: peccato che abbia scelto di modificare la versione fittizia di Pulp Fiction e non quella autentica della Bibbia. Il versetto recitato dal personaggio di Samuel L. Jackson in Pulp Fiction .. Nel film di Quentin Tarantino il sicario Jules Winnfield, interpretato da Samuel L. Jackson, un attimo...🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scivolone di Hegseth: cita Pulp Fiction invece della Bibbia Notizie correlate Pete Hegseth confonde versetto della Bibbia e cita quello di Pulp Fiction, errore nella preghiera al PentagonoIl segretario alla Difesa degli Usa Pete Hegseth avrebbe citato per errore il falso versetto della Bibbia che compare nel film Pulp Fiction durante... Pensa di citare la Bibbia invece è una frase di Pulp Fiction, la gaffe di Pete Hegseth(Adnkronos) – Pensava di citare la Bibbia invece stava riportando una battuta di Pulp Fiction.