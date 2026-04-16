Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti avrebbe pronunciato un versetto della Bibbia, ma si sarebbe confuso citando invece una battuta tratta dal film Pulp Fiction durante una preghiera al Pentagono. L'episodio è stato riportato da fonti ufficiali e ha suscitato attenzione sui social network. Nessuna dichiarazione ufficiale ha chiarito le ragioni dell'errore o se si sia trattato di un lapsus o di un fraintendimento.

Il segretario alla Difesa degli Usa Pete Hegseth avrebbe citato per errore il falso versetto della Bibbia che compare nel film Pulp Fiction durante una preghiera dedicata ai soldati della divisione ricerca e soccorso che hanno salvato i piloti dei jet abbattuti in Iran. Le parole citate hanno un significato molto violento nel film di Tarantino, visto che il personaggio che le pronuncia lo fa poco prima di uccidere degli innocenti. Hegseth e la preghiera al Pentagono Secondo quanto riportato da Forbes, Hegseth avrebbe parlato a un gruppo di soldati di una preghiera che gli avrebbe riferito un ufficiale dell’esercito, e che avrebbero recitato l’unità di ricerca e soccorso Sandy One dell’esercito statunitense.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pete Hegseth confonde versetto della Bibbia e cita quello di Pulp Fiction, errore nella preghiera al Pentagono

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