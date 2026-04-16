Nuove insegne e cartelloni luminosi a Roma ecco cosa cambia col nuovo regolamento

A Roma, entro la prima settimana di maggio, entrerà in vigore un nuovo regolamento che riguarda l’installazione di insegne e cartelloni luminosi. La normativa stabilisce limiti e modalità per l’affissione di questi elementi pubblicitari nella città. La data di entrata in vigore è prevista tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio. La modifica interesserà le modalità di posizionamento e le caratteristiche tecniche delle insegne.