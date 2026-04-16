Nuove insegne e cartelloni luminosi a Roma ecco cosa cambia col nuovo regolamento

Da romatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, entro la prima settimana di maggio, entrerà in vigore un nuovo regolamento che riguarda l’installazione di insegne e cartelloni luminosi. La normativa stabilisce limiti e modalità per l’affissione di questi elementi pubblicitari nella città. La data di entrata in vigore è prevista tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio. La modifica interesserà le modalità di posizionamento e le caratteristiche tecniche delle insegne.

Entro la fine di aprile, al massimo nella prima settimana di maggio, il regolamento entrerà in vigore. Parliamo della nuova disciplina riguardante l’utilizzo di cartelloni pubblicitari e led luminosi in città. Un provvedimento che ha fatto discutere, specialmente da alcune associazioni dagli.🔗 Leggi su Romatoday.it

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