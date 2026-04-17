Questa settimana, le strade di Madonna in Campagna sono state invase da un annuncio di scomparsa che ha attirato molta attenzione. Si tratta di un messaggio insolito riguardante un uomo scomparso, con l’obiettivo di recuperare una somma di 67mila euro. Tuttavia, è stato successivamente chiarito che si tratta di uno scherzo ideato su TikTok, che ha generato confusione tra i residenti.

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© Ilnotiziario.net - “Uomo smarrito” a Bollate, scatta la caccia ai 67mila euro: ma è una goliardata da TikTok

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