Inseguimento a Bollate partito con 3 colpi di pistola a Milano e un agente investito caccia all’uomo

Un inseguimento ha coinvolto ieri mattina Milano e Bollate, iniziato con tre colpi di pistola e un agente investito. Dopo aver sparato, i soggetti si sono allontanati a bordo di una Peugeot bianca, che è successivamente scomparsa nel nulla durante la fuga. La polizia sta cercando di rintracciare i responsabili.

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