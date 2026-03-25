Siete presente 67mila euro ai 15 progetti vincitori

Quindici progetti nell’area di Firenze hanno ricevuto quasi 67.000 euro di finanziamenti attraverso il bando “Siete presente”. I fondi sono stati assegnati ai progetti vincitori, che sono stati selezionati tramite questa iniziativa. La distribuzione dei soldi riguarda le proposte ritenute idonee e sono state comunicate ufficialmente alle parti interessate.

Quasi 67.000 euro di finanziamenti per i 15 progetti dell’area di Firenze vincitori del bando “ Siete presente. Giovani e associazionismo ”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana con un finanziamento complessivo di quasi 500mila euro. Sono 272 i progetti presentati a livello regionale e 106 quelli ammessi a finanziamento. Il bando “Siete presente. Giovani e associazionismo” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Siete presente", 67mila euro ai 15 progetti vincitori Articoli correlati Coltiviamo Agricoltura sociale X edizione: assegnati 40mila euro ai tre progetti vincitoriRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Leggi anche: Lotto, punta 15 euro su un terno e ne vince 67mila