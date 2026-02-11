Civitanova incidente sul lavoro | cancello crolla giovane operaio in gravi condizioni indaga l’Ast

Questa mattina a Civitanova Marche si è verificato un grave incidente sul lavoro. Un giovane operaio di 25 anni è rimasto sotto un cancello che improvvisamente è crollato. È stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove si trova in condizioni critiche. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

Civitanova, il Cancello Fatale: Indagine Aperta su un Incidente sul Lavoro. Un tragico incidente sul lavoro ha scosso Civitanova Marche nella giornata di ieri, portando un giovane operaio di 25 anni all’ospedale regionale Torrette di Ancona in gravi condizioni. L’uomo, impiegato da una ditta di Morrovalle specializzata nella manutenzione del verde, è stato colpito da un cancello che è crollato improvvisamente durante le operazioni lavorative. L’allarme è scattato poco prima delle 10:00 nel piazzale dell’officina Iveco Andreani, situata in via Gobetti, nella zona industriale di Santa Maria Apparente.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Civitanova Marche Incidente sul lavoro nel Bresciano, operaio precipita da cinque metri: è in gravi condizioni Un operaio di 61 anni è caduto da circa cinque metri all’interno di un impianto a Lonato del Garda. Pistoia, incidente sul lavoro: camion si ribalta in un vivaio, 70enne in gravi condizioni Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Civitanova Marche Argomenti discussi: Incidente sul lavoro a Civitanova Marche, grave un operaio di 27 anni; Incidente sul lavoro, operaio di 25 anni ferito a Civitanova Marche; Il cancello gli cade sopra: grave giovane operaio; Cade il cancello, operaio ferito. Incidente sul lavoro a Civitanova Marche, grave un operaio di 27 anniStava eseguendo lavori di potatura in un'autofficina per conto di una ditta di Trodica di Morrovalle quando un cancello ha ceduto. Il giovane è in gravi condizioni ... rainews.it Civitanova Marche, un cancello gli cade addosso: operaio 25enne finisce a TorretteTravolto da un cancello, giovane operaio finisce all'ospedale Torrette di Ancona. L'infortunio sul lavoro questa mattina, 10 febbraio ... centropagina.it CRONACA - INCIDENTE STRADALE IN AUTOSTRADA I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 01:45 lungo il tratto autostradale, al km 250,5 per un incidente stradale. La squadra di Civitanova Marche è intervenuta a seguito dell’impatto di un autocarro mu - facebook.com facebook L’incidente sulla Sp 10 tra Civitanova Alta e Montecosaro: il mezzo ha urtato la scarpata e si è rovesciato occupando entrambe le carreggiate. Traffico... x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.