Un uomo di 36 anni, di origine indiana, si trova attualmente in condizioni gravi in ospedale a Salerno, dove è stato ricoverato alcuni giorni fa. Le autorità stanno valutando la natura del caso, che potrebbe riguardare un episodio di sfruttamento. Le indagini sono in corso e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Tempo di lettura: 3 minuti È ricoverato, da alcuni giorni, in condizioni serie nell’ ospedale di Salerno un 36enne indiano. L’uomo, della cui storia si è occupato il quotidiano online Avanti!, era stato lasciato dinanzi al pronto soccorso del Ruggi: inizialmente si era ipotizzato che fosse stato abbandonato ma i successivi accertamenti svolti dagli agenti della Squadra Mobile hanno consentito di appurare che il 36enne sarebbe stato accompagnato da un familiare, poi allontanatosi poco dopo. L’operaio è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive a causa di una grave forma di setticemia agli arti inferiori, per la quale si è reso necessario anche un trattamento in camera iperbarica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In gravi condizioni in ospedale, al vaglio caso di sfruttamento

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