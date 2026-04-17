Dopo giorni di tensioni, Ernesto Passaro ha deciso di rilasciare dichiarazioni riguardo a Sara Gaudenzi, ex tronista di Uomini e Donne. Nel suo intervento, Passaro ha affermato che Gaudenzi si sarebbe recata più volte presso la caserma dove si trovava in servizio. Le sue parole fanno seguito a una serie di confronti pubblici tra i due, alimentando l’attenzione sulla vicenda legata al programma televisivo.

Dopo giorni di tensioni, Ernesto Passaro decide di parlare e accusa Sara Gaudenzi di comportamenti scorretti durante il suo percorso nel dating show, raccontando episodi inediti sull'ex tronista. Non si placa la tensione tra Sara Gaudenzi e Cristiana Anania, protagoniste dell'ultima edizione di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il loro rapporto è stato segnato fin dall'inizio da una forte antipatia reciproca, nata quando Sara ha iniziato a frequentare alcuni ragazzi precedentemente 'scartati da Cristiana'. Un dettaglio che ha acceso rivalità e frecciatine tra le due troniste. "Percorso finto": le accuse durissime di Cristiana a Sara In una recente intervista a ComingSoon, Cristiana è tornata a parlare del percorso della sua "rivale" mettendo in dubbio la sincerità di Sara e .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Ernesto Passaro accusa Sara Gaudenzi: “Veniva da me in caserma”

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