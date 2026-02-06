Dopo la fine della trasmissione Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro annunciano di essere ancora insieme. I due avevano fatto discutere i fan durante il percorso televisivo, e ora confermano che la loro relazione prosegue con entusiasmo. Nei giorni scorsi, sono apparsi più uniti che mai, lasciando intuire che il loro legame è forte e duraturo.

La relazione tra Cristiana Anania e Ernesto Passaro sta procedendo a gonfie vele dopo la loro uscita da Uomini e Donne. I due ragazzi, così come accaduto a Flavio Ubirti e Nicole Belloni, saranno ospiti questo fine settimana a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Sul web, però, sono già emerse delle anticipazioni in merito a quello che i due hanno rivelato. Ebbene, la neo-coppia nata negli studi televisivi Elios ha fatto un grande annuncio. Il grande annuncio di Cristiana Anania ed Ernesto Passaro dopo Uomini e Donne, e la sorpresa spiazzante di lui. Cristiana Anania e Ernesto Passaro sono felicissimi dopo aver abbandonato Uomini e Donne insieme. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Cristiana Anania e Ernesto Passaro fanno un grande annuncio dopo Uomini e Donne

Approfondimenti su Cristiana Anania

Nella recente registrazione di Uomini e Donne, Cristiana Anania ha annunciato la sua decisione di scegliere Ernesto Passaro come suo compagno.

Dopo mesi di conoscenze e confronti, Cristiana Anania ha scelto di uscire con Ernesto Passaro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cristiana Anania

Argomenti discussi: Cristiana Anania ed Ernesto Passaro ospiti a Verissimo sabato 7 febbraio; Uomini e Donne, prima foto di coppia per Cristiana ed Ernesto dopo la scelta; Uomini e donne, Federico torna sui social: Cristiana ed Ernesto raccontano la loro prima notte; Uomini e Donne: Cristiana ed Ernesto parlano della prima notte insieme dopo la scelta.

Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro vanno a convivere e si fanno un tatuaggio di coppiaNuove anticipazioni sulla coppia di Uomini e Donne formata da Cristiana Anania ed Ernesto Passaro. Ecco tutti i dettagli. comingsoon.it

Uomini e Donne, Cristiana e Ernesto ospiti sabato a VerissimoVerissimo, ospiti sabato 7 febbraio 2026: Cristiana Anania ed Ernesto Passaro in studio La puntata di Verissimo in onda sabato ... tuttosulgossip.it

#CristianaAnania e #ErnestoPassaro ospiti a #Verissimo. Nei giorni scorsi la trasmissione #UominieDonne ha mandato in onda la scelta di Cristiana Anania che ha deciso di lasciare il programma insieme a Ernesto Passaro. Poco fa i profili social di Verissimo facebook

Federico o Ernesto Ecco chi è la scelta di Cristiana Anania x.com