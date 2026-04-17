Nelle ultime ore, sui social sono stati pubblicati nuovi messaggi tra alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne. Ernesto Passaro ha fatto una rivelazione su Sara Gaudenzi, portando Cristiana Anania a intervenire e rispondere. La discussione si è sviluppata attraverso post e commenti pubblici, coinvolgendo più persone e attirando l’attenzione degli utenti online. La vicenda riguarda i rapporti tra i personaggi che hanno partecipato al programma di Maria De Filippi.

Nuovo scontro tra ex volti di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, Cristiana Anania e Ernesto Passaro hanno deciso di rispondere pubblicamente a Sara Gaudenzi, dando il via a un acceso botta e risposta sui social che ha attirato l’attenzione del pubblico. Ecco nel dettaglio cosa è accaduto e quali informazioni inedite sono trapelate. Agnese e Roberto verso la rottura? Le tristi confessioni Il messaggio social di Ernesto Passaro. Attraverso alcune storie Instagram, Ernesto Passaro ha condiviso un messaggio diretto, poi rilanciato anche da Cristiana Anania. Le sue parole sono state: “Che bello essere giudicati da gente che non solo è falsissima ma anche irrispettosa (nei confronti del programma ma anche nei confronti di chi oggi è la mia compagna)”.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, rivelazione shock di Ernesto su Sara Gaudenzi: interviene Cristiana

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