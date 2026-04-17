Uno abbandona le portefinestre in centro l' altro lancia la spazzatura dal balcone | entrambi nei guai

Nelle ultime settimane, la polizia locale di Falconara ha individuato due persone coinvolte in comportamenti illeciti. Un individuo ha abbandonato due portefinestre sul marciapiede vicino ai cassonetti tra via Bixio e via Trento, nel centro cittadino. Un altro è stato scoperto mentre lanciava la spazzatura dal balcone di casa. Entrambi sono stati identificati come responsabili di questi atti.

FALCONARA - Nei giorni scorsi la polizia locale di Falconara è riuscita a individuare il responsabile dell’abbandono di due portefinestre lasciate sul marciapiede vicino ai cassonetti tra via Bixio e via Trento, in pieno centro. Il fatto risale al 28 marzo scorso. Le due portefinestre in legno.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Lancia la moglie dal balcone e si getta: morti entrambi. Indagini in corsoOmicidio suicidio a Bisceglie, in provincia di Bari, dove una coppia è morta dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione. Lancia la moglie dal balcone, poi si butta anche lui: morti entrambiLa lite sul balcone davanti ai vicini, poi il gesto estremo: i due (54 e 61 anni) si stavano separando.