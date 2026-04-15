Nella giornata di oggi, si sono verificati due decessi in un appartamento di una città italiana. Un uomo di 61 anni avrebbe spinto la moglie di 54 anni dal balcone, prima di gettarsi anche lui nel vuoto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e stanno ancora indagando sulle circostanze di quanto accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui precedenti delle persone coinvolte.

La lite sul balcone davanti ai vicini, poi il gesto estremo: i due (54 e 61 anni) si stavano separando. Sono precipitati sulla rampa del garage Un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano. Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile. Sarebbero precipitate da un'altezza di tre metri, dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto a Bisceglie (Bari)🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lancia la moglie dal balcone, poi si butta anche lui: morti entrambi

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