Malattie rare Telethon premia la ricerca di 3 dipartimenti dell' Università Tor Vergata

L’università di Roma Tor Vergata si distingue nel campo delle malattie rare. Tre dipartimenti dell’ateneo hanno ricevuto finanziamenti da Telethon, posizionando l’ateneo come il primo nel Lazio per numero di progetti sostenuti. La notizia arriva mentre la ricerca su queste malattie continua a fare passi avanti, con risorse che arrivano direttamente dall’associazione.

Roma, 9 feb. (Adnkronos Salute) - Con 3 dipartimenti premiati da Telethon, la ricerca dell'università di Roma Tor Vergata sulle malattie rare diventa il primo ateneo nel Lazio per numero di progetti finanziati. L'ateneo romano - grazie ai dipartimenti di Biomedicina e prevenzione, Scienze e tecnologie chimiche, e Biologia - si distingue nella prima selezione del bando 'multi-round' di Fondazione Telethon, i cui risultati sono stati diffusi oggi. Il bando è finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di base e preclinica sulle malattie genetiche rare, presentati da enti di ricerca non profit, pubblici o privati, attivi su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

