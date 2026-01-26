Sviluppo Interporto Padova | scelti i partner PSA e Logtainer nasce Intermodal Terminal Padova Srl

Interporto Padova ha annunciato la costituzione di Intermodal Terminal Padova Srl, sviluppato con i partner PSA Intermodal Italy NV e Logtainer Srl, selezionati tramite una procedura pubblica competitiva. Questa iniziativa mira a potenziare le attività intermodali dell’area, favorendo un collegamento più efficiente tra diverse modalità di trasporto e contribuendo allo sviluppo logistico della regione.

Sono state scelte come partner per lo sviluppo del Terminal Intermodale di Interporto Padova Spa, a seguito di una procedura pubblica competitiva, PSA Intermodal Italy NV e Logtainer Srl. Formalmente l'aggiudicazione sarà definitiva e pienamente efficace solo a seguito delle successive positive deliberazioni degli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni socie di Interporto Padova (Comune di Padova, della Provincia di Padova e della Camera di Commercio di Padova). Passaggi formali. «Il Comune di Padova segue con attenzione e senso di responsabilità un passaggio importante per una delle principali infrastrutture strategiche della città.

Interporto di Padova si prepara a una svolta strategica nel settore logistico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

