Università del Sannio e Liceo Guacci accordo sul digitale

Un accordo è stato firmato tra l'Università del Sannio e il Liceo Guacci per promuovere l'educazione digitale e la prevenzione del cyberbullismo. L'intesa mira a rafforzare i programmi didattici attraverso iniziative congiunte che coinvolgono studenti e docenti. Le attività previste includono incontri, laboratori e corsi mirati a sensibilizzare sui rischi online e a promuovere l'uso consapevole delle tecnologie digitali.

È stato sottoscritto questa mattina, presso la Prefettura di Benevento, alla presenza del prefetto Raffaela Moscarella, un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi del Sannio e il Liceo statale “G. Guacci”, finalizzato alla promozione della cultura del linguaggio digitale e all’uso consapevole e responsabile dei social media. L’intesa, firmata dalla rettrice dell’Università del Sannio, prof.ssa Maria Moreno, e dalla dirigente scolastica del Liceo “G. Guacci”, prof.ssa Giustina Anna Gerarda Mazza, punta a sviluppare competenze comunicative digitali tra studenti e studentesse, favorendo al contempo la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e la diffusione di una cultura del rispetto nelle relazioni online.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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