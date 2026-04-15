Firmato l’accordo tra Università e Interporto | svolta digitale per reti logistica e imprese

È stato firmato un accordo tra un’università e un interporto, puntando a sviluppare nuove strategie digitali per le reti, la logistica e le imprese locali. La collaborazione mira a potenziare le infrastrutture e le competenze nel settore, rafforzando la presenza digitale della città e contribuendo alla crescita economica della regione. L’intesa segna un passo importante per l’innovazione nel territorio del Nord-Est.

Un tassello che rafforza il profilo digitale della città del Santo e, con esso, la competitività dell’intero Nord-Est. VSIX, l’Internet Exchange gestito dall’Università di Padova, e Interporto Padova, la società che gestisce il centro logistico intermodale e la Zona Industriale di Padova, hanno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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