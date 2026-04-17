Nella mattinata di oggi, presso la Prefettura, è stato firmato un accordo tra l’Università del Sannio e il Liceo “G. Guacci” alla presenza del Prefetto di Benevento. L’intesa prevede iniziative congiunte per promuovere un uso più consapevole dei linguaggi digitali tra gli studenti. La firma è avvenuta in un momento di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e universitarie per sensibilizzare sui temi legati alla comunicazione digitale.

Tempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto, questa mattina, presso la Prefettura alla presenza del Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella un accordo di collaborazione tra l’ Università degli Studi del Sannio e il Liceo Statale “G. Guacci”, finalizzato alla promozione della cultura del linguaggio digitale e all’uso consapevole e responsabile dei social media. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso avviato dalla Prefettura volto a sensibilizzare le nuove generazioni sull’utilizzo corretto degli strumenti digitali, con una attenzione particolare ai fenomeni della violenza di genere, sempre più spesso alimentati o amplificati da un uso distorto di tali forme di comunicazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Università del Sannio e Liceo “G. Guacci”: firmato in Prefettura l’accordo per promuovere un uso consapevole dei linguaggi digitali

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