Università del Sannio e Liceo G Guacci | firmato in Prefettura l’accordo per promuovere un uso consapevole dei linguaggi digitali
Nella mattinata di oggi, presso la Prefettura, è stato firmato un accordo tra l’Università del Sannio e il Liceo “G. Guacci” alla presenza del Prefetto di Benevento. L’intesa prevede iniziative congiunte per promuovere un uso più consapevole dei linguaggi digitali tra gli studenti. La firma è avvenuta in un momento di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e universitarie per sensibilizzare sui temi legati alla comunicazione digitale.
Tempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto, questa mattina, presso la Prefettura alla presenza del Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella un accordo di collaborazione tra l’ Università degli Studi del Sannio e il Liceo Statale “G. Guacci”, finalizzato alla promozione della cultura del linguaggio digitale e all’uso consapevole e responsabile dei social media. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso avviato dalla Prefettura volto a sensibilizzare le nuove generazioni sull’utilizzo corretto degli strumenti digitali, con una attenzione particolare ai fenomeni della violenza di genere, sempre più spesso alimentati o amplificati da un uso distorto di tali forme di comunicazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie correlate
La Prefettura di Avellino ospita un incontro per educare le nuove generazioni all'uso consapevole del denaroStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) L'incontro "Educare...
"Connessi e consapevoli – cyberbullismoSTOP!": studenti e insegnanti a scuola di privacy, sicurezza informatica e uso consapevole delle tecnologie digitaliArezzo, 4 febbraio 2026 – Secondo i dati ISTAT e Ministero dell’Istruzione più recenti (2023) il 68,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni dichiara di...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Eletto il Presidente del CUS Benevento e costituito il Consiglio Direttivo; Università, scatta l’ora delle scelte. A Piedimonte Matese l’Open Day UniSannio; FOTO. TEDx arriva a Benevento: idee, innovazione e futuro protagonisti il 23 maggio; Cultura - 12° Festival Filosofico del Sannio: Giovedi 9 Aprile ore 15,00 al teatro San Marco la lectio magistralis è affidata al prof. Maurizio Ferraris.
Università del Sannio, il corso di medicina e chirurgia a Benevento: si parte a settembre con 50 nuovi studentiÈ un dato di fatto che Benevento abbia un’università giovane, nata appena nel ‘98, ma è anche un dato che in così poco tempo abbia ampliato la sua offerta formativa sul territorio. Già con ... ilmattino.it
Benevento, Università del Sannio e Conservatorio due milioni per i dottorati innovativiUniversità e Conservatorio, in arrivo quasi 2 milioni per i dottorati di ricerca proiettati al mondo del lavoro e alla transizione digitale e ambientale. Sono complessivamente 27 le borse per ... ilmattino.it
Il 13 aprile l’Università del Sannio ha incontrato a Piedimonte Matese, presso il Museo Civico “Raffaele Marocco”, studenti e studentesse del Liceo “Galileo Galilei”, dell’I.S.I.S.S. e dell’Istituto Superiore “V. De Franchis” per una nuova tappa di orientamento. Pr facebook