Nella 15ª giornata dello United Rugby Championship, le Zebre hanno subito una sconfitta di misura a Edimburgo, chiudendo il match con il risultato di 31-30. La partita è stata caratterizzata da un finale molto combattuto e ricco di momenti emozionanti, con la squadra italiana che ha visto sfuggire la vittoria negli ultimi minuti. La sfida ha visto entrambe le formazioni protagoniste di un confronto intenso e spettacolare.

Beffa amarissima per le Zebre nella 15ª giornata dello United Rugby Championship, sconfitte 31-30 a Edimburgo al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena. La squadra italiana, protagonista di una prestazione coraggiosa e a tratti brillante, ha accarezzato a lungo il colpo esterno dopo essere riuscita a ribaltare il punteggio nella ripresa, salvo poi cedere proprio allo scadere sotto i colpi dell’orgoglio scozzese. Un epilogo crudele che lascia l’amaro in bocca agli ospiti, capaci però di giocarsela alla pari per tutti gli ottanta minuti. Avvio vivace a Edimburgo e sono i padroni di casa a colpire per primi al 4’, quando Connor Boyle finalizza da pochi metri un’azione ben costruita, rifinita dall’assist di Hector Patterson e trasformata da Ross Thompson per il 7-0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: Zebre, a Edimburgo nuovo ko allo scadere

Notizie correlate

United Rugby Championship: le Zebre Parma a Edimburgo pensando già al futuroDopo la pausa europea torna l’United Rugby Championship e il finale di stagione ha poco da offrire per i colori azzurri, con Treviso ormai fuori...

United Rugby Championship: la Benetton Treviso cade a Cardiff e perde il bonus allo scadereAll’Arms Park di Cardiff va in scena una sfida intensa e combattuta tra Cardiff Rugby e Benetton Treviso, valida per l’United Rugby Championship.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: United Rugby Championship: le Zebre Parma a Edimburgo pensando già al futuro; URC: ritorni importanti nella formazione delle Zebre che sfida Edimburgo; URC e Top 14, le partite del weekend su Sky; URC: il XV delle Zebre a Edimburgo. Brunello: Sarà battaglia.

United Rugby Championship: Zebre, a Edimburgo nuovo ko allo scadereBeffa amarissima per le Zebre nella 15ª giornata dello United Rugby Championship, sconfitte 31-30 a Edimburgo al termine di una sfida spettacolare e ricca ... oasport.it

URC: il XV delle Zebre a Edimburgo. Brunello: «Sarà battaglia»Le Zebre Parma tornano in campo nello United Rugby Championship per affrontare Edinburgh Rugby nel Round 15 della competizione, in programma venerdì 17 aprile all’Hive Stadium con calcio d’inizio alle ... sportparma.com

I 23 Leoni che sfideranno Munster a Monigo Round 15 BKT United Rugby Championship 18.04.2026 #WeAreLions #BenettonRugby #BENvMUN facebook