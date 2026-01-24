Nel match dell’United Rugby Championship, Cardiff Rugby ha battuto la Benetton Treviso all’Arms Park di Cardiff, concludendo la partita con una vittoria che ha impedito ai trevigiani di ottenere il punto bonus allo scadere. La sfida è stata equilibrata e disputata con intensità da entrambe le squadre, evidenziando l’importanza di ogni singolo punto in questa competizione.

All’Arms Park di Cardiff va in scena una sfida intensa e combattuta tra Cardiff Rugby e Benetton Treviso, valida per l’United Rugby Championship. I gallesi partono con grande aggressività, imponendo ritmo e fisicità soprattutto nelle fasi statiche, mentre i biancoverdi rispondono con organizzazione e disciplina, cercando di rimanere agganciati al match. Ne nasce una partita equilibrata e ricca di duelli, decisa nei momenti chiave dalla maggiore concretezza dei padroni di casa. Nei primi venti minuti di gioco il ritmo è intenso ma le difese prevalgono sugli attacchi. La partita si gioca soprattutto nella metà campo, con continui duelli fisici e una lotta serrata nei punti d’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: la Benetton Treviso cade a Cardiff e perde il bonus allo scadere

