Questo fine settimana, a Monigo, la Benetton Treviso sfida i gallesi Scarlets nell’undicesimo turno dell’United Rugby Championship. I padroni di casa non possono permettersi errori, perché una vittoria è fondamentale per tenere acceso il sogno playoff. La squadra italiana si prepara a scendere in campo con determinazione, consapevole dell’importanza di conquistare i punti davanti al proprio pubblico.

Si disputa questo fine settimana l’undicesimo turno dell’United Rugby Championship e a Monigo la Benetton Treviso ospita i gallesi Scarlets. Una sfida fondamentale per i veneti, scivolati fuori dalla zona playoff, che sul terreno amico sono chiamati a una vittoria convincente contro una delle ultime forze del campionato. Con l’addio annunciato a fine stagione di Calum MacRae e l’imminente Sei Nazioni, i prossimi due mesi saranno fondamentali per una squadra che dovrà fare a meno dei suoi migliori nazionali e che non sa quale sarà il suo futuro tecnico. Il ko dello scorso weekend contro Cardiff ha fatto male, così come il punto di bonus perso all’ultimo secondo, con i veneti ora a due punti dalla top 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: contro gli Scarlets la Benetton Treviso non può sbagliare

