Il club capitolino ha stabilito dieci giocatori considerati inamovibili per il nuovo progetto tecnico, creando una base stabile per la squadra. Contestualmente, quattro calciatori sono sul mercato, in vista di operazioni di cessione legate alle esigenze di bilancio. La situazione finanziaria del club, influenzata da un accordo con le autorità sportive, richiede risultati economici positivi entro la fine di giugno, portando a decisioni che coinvolgono anche le strategie di mercato.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo I Friedkin blindano Malen e Svilar ma devono cedere entro il 30 giugno: Ndicka e Koné i nomi caldi per il Settlement Agreement. Rivoluzione totale sull’asse Friedkin-Gasperini: il club capitolino ha blindato dieci profili ritenuti inamovibili per il nuovo ciclo tecnico, ma l’ombra del Settlement Agreement impone un sacrificio eccellente entro la scadenza del 30 giugno. La strategia finanziaria di Trigoria prevede una cessione pesante per garantire il rispetto dei parametri UEFA, con una lista di partenti già definita secondo precise gerarchie di mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rivoluzione Gasperini: dieci intoccabili e quattro big sul mercato per il bilancio

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Temi più discussi: La rabbia dei tifosi della Roma sui social: Basta partite così. Serve una rivoluzione della rosa; Wesley out in Inter-Roma: Gasperini ha già scelto il sostituto; Rassegna Stampa | Sotto processo, crisi Roma: rivoluzione Friedkin. Dopo l’Inter nessuno è intoccabile; Disastro Roma, i Friedkin preparano la rivoluzione: via Gasperini? Idea scambio col Napoli.

Rivoluzione Roma, è la volta buona? Cristante e Mancini sono la prova del noveÈ dalla stagione 2017/18 che la Roma non si qualifica in Champions League e a meno di miracoli il trend si confermerà anche in questa stagione. L’orribile prestazione contro l’ Inter culminata con la ... asromalive.it

L'ordine dei Friedkin: Roma da rifare. Addio al gruppo storico e Gasp sotto esameTra risultati deludenti, mercato inefficace e rinnovi congelati, la proprietà prepara una rivoluzione estiva mentre l’allenatore è chiamato a dare risposte immediate sul campo. calcioefinanza.it

Da Milano a Roma, gli uomini del clan Senese avevano una strategia per infiltrarsi in FdI. A raccontarlo sono le carte di Hydra, l’inchiesta coordinata dal procuratore Marcello Viola coi pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane sul “Consorzio”, l’asse tra Cosa - facebook.com facebook

Riguardo il video del ragazzo con la maglia della Roma a #Lazio-Parma divenuto virale, la società fa sapere, non tramite una nota ufficiale, ma contattando la redazione de @Laziosiamonoi, di non aver regalato nessun biglietto, che il logo presente sulla magl x.com