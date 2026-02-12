Mercato Juve il Manchester United mette gli occhi su Kalulu | il piano dei bianconeri per blindarlo

La Juventus si prepara a blindare Pierre Kalulu dopo l’interesse del Manchester United. La dirigenza bianconera ha già messo a punto un piano per rinnovare il contratto del difensore e mantenere il suo talento in rosa, evitando che finisca nel mirino di altri club. Kalulu ha mostrato grandi miglioramenti sotto la guida di Luciano Spalletti, e ora la Juventus vuole fare di tutto per trattenerlo.

Il mercato della Juventus si anima con la possibile entrata del Manchester United, che avrebbe mostrato interesse per Yildiz, attualmente sotto contratto con i bianconeri.

Il Crystal Palace si interessa a un giocatore della Juventus, valutato come possibile colpo di mercato.

