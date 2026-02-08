Torre Pignone ritrovato teschio nel luogo ricerche Ruggi | indagini serrate e sopralluogo con unità cinofile

Gli investigatori sono tornati sul sito della torre Pignone, dove il 1° gennaio scorso hanno trovato un teschio umano. Questa scoperta riaccende i dubbi sulla scomparsa di Daniela Ruggi, scomparsa da Vitriola di Montefiorino a settembre 2024. Le forze dell’ordine hanno effettuato un sopralluogo con unità cinofile, cercando eventuali tracce o indizi che possano far luce sul collegamento tra il rudere e la giovane donna. Le indagini proseguono con grande attenzione, mentre il mistero si infittisce.

Il mistero della scomparsa di Daniela Ruggi, la giovane donna svanita da Vitriola di Montefiorino a settembre del 2024, si infittisce con un nuovo, inquietante capitolo: un sopralluogo condotto nella torre Pignone, un rudere pericolante dove, il primo gennaio scorso, è stato rinvenuto un teschio umano. L’area, teatro di una ricerca che si protrae da mesi, è stata oggetto di un’operazione minuziosa che ha visto la partecipazione di vigili del fuoco, carabinieri, un’unità cinofila specializzata e i pubblici ministeri Laura Galli e Marco Niccolini, affiancati da un archeologo forense del team guidato dalla professoressa Cristina Cattaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

