Unione dei comuni montani del Casentino sulle orme di Solomon

L’unione dei comuni montani del Casentino ha annunciato un’iniziativa ispirata a Solomon, focalizzata su temi come memoria, resistenza e coesistenza. La comunicazione ufficiale è stata diffusa oggi, con l’obiettivo di promuovere azioni condivise tra le diverse comunità della zona. La decisione segue incontri tra i rappresentanti dei vari enti locali e si inserisce in un percorso di valorizzazione delle tradizioni e delle sfide del territorio.

Arezzo, 17 aprile 2026 – : Memoria, resitenza, coesistenza. L’unione dei comuni capofila di un progetto transnazionale sull’eredita’ dell’olocausto che ha ottenuto un finanziamento di 370 mila euro. “Sulle orme di Solomon: memoria, resistenza, coesistenza” è il titolo di un progetto transnazionale, con capofila l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, che ha ottenuto un finanziamento di circa 370 mila euro dalla Commissione Europea, grazie a un percorso originale che coinvolge dodici soggetti tra enti pubblici, scuole, università tra Italia, Grecia e Germania. L'iniziativa parte dal C.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unione dei comuni montani del Casentino sulle orme di Solomon Notizie correlate Unione dei comuni montani del Casentino: la ricostituzione dei boschi danneggiati da eventi meteo climaticiArezzo, 28 febbraio 2026 – Unione dei comuni montani del Casentino: la ricostituzione dei boschi danneggiati da eventi meteo climatici. Unione dei Comuni montani. Tre strade nei boschi da rifare. Arriva il finanziamento regionaleUn finanziamento a fondo perduto di circa 330mila euro, coperto interamente dalla Regione Toscana, per migliorare tre importanti arterie forestali... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scontro fra sindaci e ministro Calderoli sui Comuni montani; Paesi di montagna uniti contro la crisi: l'acqua e i boschi al centro della ripartenza; Urbanistica e futuro. Piano strutturale. Siamo alle battute finali; Università, i Comuni montani della Via Lattea premiano i loro laureati. Bonus idrico: l’Unione dei Comuni montani Colline del Fiora pubblica il bandoL'Unione dei Comuni montani Colline del Fiora, in provincia di Grosseto, pubblica il bando per il bonus sociale idrico integrativo ... grossetonotizie.com L’Unione dei Comuni assume due vigili urbani: ecco come candidarsiL'Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, in provincia di Grosseto, assume due vigili urbani: domande al via ... grossetonotizie.com Gentili lettori e abbonati, la pubblicazione de L’Unione Sarda riprenderà regolarmente domani. La Federazione Nazionale della Stampa ha proclamato ieri una giornata di sciopero. La data di scadenza degli abbonamenti verrà prorogata di un giorno. L’U - facebook.com facebook L’Unione europea si avvia verso una fase di contrazione demografica accompagnata da un rapido invecchiamento della popolazione. È quanto emerge dalle ultime proiezioni pubblicate da Eurostat, che stimano un calo complessivo dell’11,7% tra il 2025 e il x.com