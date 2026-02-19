Unione dei Comuni montani Tre strade nei boschi da rifare Arriva il finanziamento regionale

La Regione Toscana ha assegnato circa 330mila euro per sistemare tre strade nei boschi dell’Unione dei Comuni montani. Questa somma a fondo perduto servirà a rifare tratti di strada molto usurati, spesso impercorribili dopo le piogge. I lavori puntano a rendere più sicure e accessibili le vie di collegamento tra le frazioni montane. La Regione ha deciso di investire per favorire il trasporto e l’attività agricola locale. I lavori inizieranno nei prossimi mesi, portando benefici alle comunità di montagna.

Un finanziamento a fondo perduto di circa 330mila euro, coperto interamente dalla Regione Toscana, per migliorare tre importanti arterie forestali del territorio. È il contributo ottenuto dall' Unione dei Comuni montani Amiata grossetana nell'ambito del bando regionale dedicato alla viabilità nei boschi. Il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dall'Unione è stato ammesso a finanziamento e permetterà di intervenire su tre strade sterrate strategiche: la Monte Aquilaia nel comune di Arcidosso, la strada del Radicheto nel comune di Castell'Azzara e la Tre Piscine nel comune di Roccalbegna.