Unione dei comuni montani del Casentino | la ricostituzione dei boschi danneggiati da eventi meteo climatici

L’Unione dei comuni montani del Casentino ha avviato interventi per ricostituire i boschi colpiti da recenti eventi meteo climatici. Le operazioni coinvolgono diverse municipalità della zona e si concentrano su aree particolarmente danneggiate. L’obiettivo è ripristinare le aree forestali e limitare i danni ambientali causati dalle intense precipitazioni e dalle forti mareggiate. Le attività sono in corso da inizio mese e continueranno nelle prossime settimane.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – . L'Unione dei Comuni Montani del Casentino ha avviato, da alcuni anni, un'importante azione di ricostituzione dei boschi pubblici regionali danneggiati da eventi climatici avversi, coniugando questa azione con l'esigenza di assicurare l'affermazione di boschi misti più resistenti e adattabili ai cambiamenti in corso. Gli interventi hanno riguardato soprattutto i boschi di conifere più compromessi delle Foreste Casentinesi, nei comuni di Pratovecchio Stia (Località Poggio Corbello, Poggio Berci, Monte Tufone) e Poppi (Campo dell'Agio a Badia Prataglia), dove sono stari realizzati numerosi piccoli gruppi di piante, distribuiti lungo i versanti.