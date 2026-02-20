Ornago salva Hydro | accordo in Regione 2 licenziamenti evitati

Hydro Extrusion di Ornago si salva grazie a un accordo raggiunto in Regione, che evita due licenziamenti. La notizia arriva dopo settimane di tensioni e trattative tra azienda, sindacati e istituzioni locali. La firma dell’intesa permette di mantenere i posti di lavoro e di avviare un piano di investimenti sul territorio. La decisione ha dato respiro ai dipendenti e ha riacceso la speranza di un futuro stabile per la fabbrica. La situazione resta sotto controllo mentre si cerca di rafforzare la presenza dell’azienda nella zona.

Hydro Extrusion, svolta in Regione: la speranza per i lavoratori di Ornago e il tavolo nazionale aperto. Una prospettiva di continuità produttiva si profila per lo stabilimento Hydro Extrusion di Ornago, in provincia di Monza e Brianza, dopo un periodo di forte incertezza e proteste sindacali. L'esito di un recente incontro in Regione Lombardia ha portato l'azienda a comunicare un orientamento positivo, aprendo uno spiraglio di speranza per i dipendenti e per l'intero territorio. La vicenda, segnata da due licenziamenti nel 2025 e dalla conseguente reazione dei sindacati, resta comunque al centro di un attento monitoraggio da parte delle istituzioni.