La sfilata Haute Couture di Chanel al Grand Palais ha attirato star di diverse generazioni, come Nicole Kidman e Penélope Cruz. La seconda giornata della manifestazione a Parigi ha mostrato un evento elegante e di grande richiamo, con un pubblico internazionale presente per ammirare le creazioni di alta moda. Un’occasione per apprezzare l’artigianalità e lo stile senza eccessi, in un contesto prestigioso e ricco di fascino.

L a seconda giornata della Settimana dell’Haute Couture di Parigi si è aperta con un parterre che attraversa generazioni e stili. Il debutto di Matthieu Blazy nell’Haute Couture di Chanel ha attirato un front row d’eccezione. Sotto la volta monumentale del Grand Palais, la maison ha riunito alcune delle sue muse più fedeli. In prima fila: Nicole Kidman, Penélope Cruz, Clare Foy, Dua Lipa, Margaret Qualley, Tilda Swinton e Charlotte Casiraghi. Un’eleganza calibrata e consapevole, dove i codici storici della maison – tweed, linee nette, palette sobrie – convivono con interpretazioni più contemporanee. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tutte le star in prima fila per la sfilata Haute Couture di Chanel al Grand Palais: da Nicole Kidman a Penélope Cruz

