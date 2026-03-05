Dalla Lombardia al Simposio Tecnico sulla pasticceria italiana | quattro professionisti d’eccellenza

Da Lombardia, quattro esperti del settore pasticceria hanno partecipato al Simposio Tecnico “Pastry Best” durante due giorni di incontri, in cui si sono svolti dibattiti, laboratori e panel dedicati alla pasticceria italiana. L’evento ha riunito professionisti provenienti da diverse regioni, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento sulle tecniche e le novità del settore.

Lombardia. Due giorni di dibattiti, laboratori e panel, per i quattro professionisti del settore che, dalla Lombardia, hanno partecipato a “ Pastry Best ”. Il Simposio Tecnico sulla Pasticceria Italiana Contemporanea di Petra Molino Quaglia si è tenuto il 23 e 24 febbraio presso l’Università della Farina di Vighizzolo d’Este (Pd). Due giornate pensate per i professionisti del settore, dedicate alla pasticceria contemporanea e a una visione integrata del mestiere, in cui prodotto, tecnica, costi, organizzazione, comunicazione e identità dialogano tra loro come parti di un unico sistema. Un approccio, questo, che aiuta il pasticciere a compiere scelte più consapevoli: cosa produrre, come farlo, a che prezzo proporlo, come raccontarlo e come rendere il laboratorio più efficiente, riducendo gli sprechi e ottenendo risultati più concreti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Ivan Ciullo di Dolceamaro di Parma ha partecipato a Pastry Best, Il Simposio Tecnico sulla Pasticceria ItalianaDue giornate pensate per i professionisti del settore, dedicate alla pasticceria contemporanea e a una visione integrata del mestiere, Due giornate... A Vighizzolo d'Este la nuova edizione di "Pastry Best" il simposio sulla pasticceria italiana“Pasticceria Strategica” è il titolo della nuova edizione di Pastry Best, il Simposio Tecnico sulla Pasticceria Italiana che è andato in scena lunedì... Contenuti utili per approfondire Dalla Lombardia. Argomenti discussi: GRF, con 159mila confezioni la Lombardia si conferma al primo posto anche nel 2026; Nasce il Manifesto dell’Educazione allo Sport 2030: dodici principi per una cultura sportiva sostenibile. Dalla Lombardia al Simposio Tecnico sulla pasticceria italiana: quattro professionisti d’eccellenzaUn approccio, questo, che aiuta il pasticciere a compiere scelte più consapevoli: cosa produrre, come farlo, a che prezzo proporlo, come raccontarlo e come rendere il laboratorio più efficiente, riduc ... bergamonews.it