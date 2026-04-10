A Salerno, undici professionisti della provincia riceveranno nel 2026 la Stella al Merito del Lavoro, un riconoscimento assegnato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro. L’annuncio è stato comunicato recentemente e riguarda un premio che viene conferito per il lavoro svolto nel corso della carriera. La cerimonia si terrà in una data ancora da definire.

Undici professionisti della provincia di Salerno riceveranno la Stella al Merito del Lavoro nel 2026, un riconoscimento prestigioso conferito dal Presidente della Sergio Mattarella su proposta del Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. La decisione riguarda un gruppo di settanta nuovi Maestri del Lavoro selezionati in Campania, tra cui spiccano i nomi dei lavoratori salernitani che hanno dimostrato eccellenza e dedizione nel corso di decenni di attività professionale. La cerimonia ufficiale per la consegna delle onorificenze e degli attestati è programmata per il prossimo 1° maggio, in coincidenza con le celebrazioni della Festa del Lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno celebra l’eccellenza: 11 professionisti premiati da Mattarella

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