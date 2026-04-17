Ungheria Magyar | Vogliamo operare in modo diverso dal governo precedente

Il nuovo rappresentante ungherese, Péter Magyar, ha attraversato il corridoio del Parlamento venerdì, prima di iniziare i colloqui preparatori con i membri del suo partito per la sessione inaugurale. Durante questa giornata, ha dichiarato che l’obiettivo è adottare un approccio differente rispetto al governo precedente. I delegati si sono riuniti per definire le strategie che guideranno l’attività parlamentare nei prossimi mesi.

Il vincitore delle elezioni ungheresi Péter Magyar ha percorso il corridoio del Parlamento venerdì prima che i delegati del suo partito Tisza iniziassero i colloqui preparatori per la sessione inaugurale del Parlamento. “È un enorme onore camminare qui”, ha detto Magyar. La sessione inaugurale dovrebbe essere fissata per il 6 o il 7 maggio. “Tisza ha ricevuto da voi, popolo ungherese, un mandato massiccio e senza precedenti”, ha detto ancora il futuro primo ministro aggiungendo: “A differenza di quanto abbiamo visto dal 2010, vogliamo operare in modo diverso rispetto alla maggioranza del governo precedente”. Questo articolo Ungheria, Magyar:...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ungheria, Magyar: "Vogliamo operare in modo diverso dal governo precedente" Notizie correlate Ungheria, dopo 16 anni fine del governo Orban. Magyar promette “l’inizio di una nuova era”L’inizio di una nuova era” e’ la promessa agli ungheresi di Peter Magyar, primo ministro in pectore che, con una vittoria travolgente, ha posto fine... Leggi anche: Magyar, 'dal 13 aprile l'Ungheria tornerà una democrazia' Panoramica sull’argomento Ungheria, Magyar: Vogliamo operare in modo diverso dal governo precedenteIl vincitore delle elezioni ungheresi Péter Magyar ha percorso il corridoio del Parlamento venerdì prima che i delegati del suo partito Tisza iniziassero i ... lapresse.it Cosa cambierà con Péter Magyar, che ha vinto le elezioni in Ungheria dopo 16 anni di governo OrbánDopo sedici anni di governo è arrivata una pesante sconfitta per Viktor Orbán alle elezioni legislative in Ungheria. Ora il paese tornerà a cooperare con l’Unione europea. lifegate.it