Il governo ungherese ha annunciato che dal 13 aprile il paese tornerà a essere una democrazia, specificando che non si tratterà di un sistema illiberale o “popolare”, ma di uno Stato di diritto democratico. La dichiarazione è stata diffusa in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla natura delle riforme o sui passaggi necessari per raggiungere questo obiettivo.

"Dal 13 aprile l'Ungheria sarà una democrazia. Non illiberale, non 'popolare': semplicemente uno Stato di diritto democratico". Lo ha detto il leader dell'opposizione Peter Magyar, da Debrecen, roccaforte storica di Viktor Orban, alla vigilia del voto, chiedendo "un mandato" per guidare il Paese. "Non solo il Tisza scorre", ha sottolineato riferendosi al fiume Tibisco che dà il nome al partito, "ma ha già esondato in tutto il Paese e domani riempirà l'intero bacino dei Carpazi", ha aggiunto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Magyar, 'dal 13 aprile l'Ungheria tornerà una democrazia'

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