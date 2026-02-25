La Scuderia Pan ha festeggiato il venticinquesimo anniversario

Venticinque anni di Scuderia Pan. Il centro equestre di Mulinelli ha festeggiato il traguardo con una cerimonia ospitata dal palazzo di Fraternita dei Laici alla presenza di istituzioni, tecnici, famiglie e atleti di ieri e di oggi che hanno condiviso un percorso fatto di passione, impegno, attività agonistica, inclusione e promozione dei valori educativi, ribadendo il forte contributo allo sviluppo dell’equitazione sul territorio. L’evento ha trovato il cuore nella premiazione dei cavalieri che, cresciuti nella Scuderia Pan, sono arrivati a vincere la Giostra del Saracino, ma anche di bambini, ragazzi e adulti che nelle ultime stagioni hanno ben figurato a livello regionale e nazionale a testimonianza di un percorso tecnico solido e di una scuola capace di coniugare crescita sportiva e formazione personale. Il compito di consegnare i riconoscimenti è spettato al vicesindaco Lucia Tanti, all’assessore allo sport Federico Scapecchi, al delegato del Coni Alberto Melis, al primo rettore della Fraternita dei Laici Pier Luigi Rossi, al Maestro di Campo Carlo Umberto Salvicchi e all’ex giostratore Mario Capacci che, con la loro presenza, hanno confermato la vicinanza e il sostegno alle attività della scuderia. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

