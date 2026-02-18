Il premio per i tre giostratori aretini, cresciuti nella Scuderia Pan, nasce dalla loro vittoria alla Lancia d’Oro, una competizione molto seguita tra gli appassionati di corse equestri. Gli atleti, tutti under 25, hanno dimostrato grande abilità durante la gara di domenica scorsa, portando a casa il riconoscimento più ambito. La vittoria ha attirato l’attenzione di molti tifosi locali, che hanno festeggiato i giovani talenti per le strade della città.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Un premio per i tre giostratori cresciuti nella Scuderia Pan e arrivati a vincere la Lancia d’Oro. Il centro equestre di Mulinelli ha tagliato il traguardo dei venticinque anni di attività e, per festeggiare l’anniversario, ha organizzato un evento nella sala Pieve del palazzo della Fraternita dei Laici in piazza Grande che offrirà un’occasione per riunire i propri cavalieri di ieri e di oggi. L’appuntamento è fissato per le 10.30 di domenica 22 febbraio e testimonierà il contributo di questa realtà nello sviluppo dell’equitazione sul territorio e nella crescita di generazioni di atleti che, partendo dalle attività formative di base, sono arrivati a distinguersi fino ai massimi livelli della Giostra del Saracino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Scuderia Pan alla Lancia d'Oro: un premio per tre giostratori aretini

