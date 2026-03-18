Nel telescopio spaziale James Webb della NASA sono stati catturati numerosi scatti che mostrano minuscoli puntini rossi e luminosi sparsi nel cielo. Questi oggetti, che appaiono frequentemente nelle immagini, stanno creando confusione tra gli astronomi, poiché non sono stati ancora identificati con precisione. La scoperta ha suscitato curiosità e interrogativi tra gli esperti che analizzano le immagini provenienti dallo spazio.

In quasi ogni immagine scattata dal telescopio spaziale James Webb della NASA compare qualcosa di inatteso: minuscoli puntini rossi e brillanti, disseminati sullo sfondo del cosmo. Ne sono stati identificati oltre mille, compaiono fin dalle primissime osservazioni del 2022 e nessuno, a tutt’oggi, è in grado di spiegare con certezza cosa siano. La comunità scientifica internazionale li chiama ormai little red dots, puntini rossi, in italiano, ma dietro un nome così diretto si nasconde uno dei misteri più profondi che l’astronomia moderna si trovi ad affrontare. Centinaia di studi hanno provato a risolverlo. Nessuno ci è riuscito del tutto. lo... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cosa ci fanno quei puntini rossi nello spazio? Il photobombing stellare manda in crisi gli astronomi

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