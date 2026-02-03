Elon Musk fonde Space X e xAI | vuole costruire data center nello spazio

Elon Musk ha annunciato di aver fuso Space X e xAI, due società da lui create. L’obiettivo è costruire data center nello spazio. Musk vuole portare l’innovazione ancora più avanti, puntando a sfruttare il vuoto per migliorare le tecnologie di intelligenza artificiale e i lanci satellitari. La notizia ha sorpreso molti, perché unisce due settori diversi con un progetto ambizioso.

Elon Musk annuncia la fusione di due delle sue società più prospere e redditizie (nono quotate): Space X, la società spaziale specializzata in lanci di satelliti, ed xAI, la società della sua scuderia dedicata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è unire le forze a realizzare gli ambiziosi investimenti che gli consentiranno di vincere la corsa per l'intelligenza artificiale. Il nuovo colosso si occuperà di costruire data center nello spazio. "Verso le stelle! @SpaceX e @xAI ora sono un'unica azienda", scrive il patron di Tesla e Space X in un post su X, confermando le voci di mercato che si rincorrevano da ieri e parlavano di una fusione fra le due società.

