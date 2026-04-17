Una visita dermatologica? Altro che termine di 30 giorni appuntamento nel 2027

Una lettrice ha segnalato a Baritoday le lunghe attese per una visita dermatologica, che si estendono fino al 2027, molto oltre i 30 giorni previsti come termine massimo. La stessa persona ha raccontato le difficoltà nel cercare di prenotare due appuntamenti per la figlia, una ragazza con disabilità, evidenziando come la realtà delle liste d’attesa sia diversa da quanto si dice pubblicamente.

"Si parla tanto di riduzione delle liste d'attesa, però va detto che la realtà è diversa". Comincia così la segnalazione fatta a Baritoday da una lettrice, che racconta le difficoltà incontrate nel prenotare due visite per la figlia, una ragazza con disabilità.Il raccontoNel primo caso, spiega la.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Liste d’attesa, quanto si aspetta in Toscana per una visita dermatologicaFirenze, 23 marzo 2026 – Le liste d’attesa restano uno dei principali nodi della sanità toscana, spingendo sempre più cittadini verso il privato o... La farmacista di Parma a un anziano paziente: “Impossibile prenotare la sua visita dermatologica, non c’è posto da anni”Il servizio di Italia Uno riaccende i riflettori sulle criticità delle liste d’attesa e delle visite impossibili da prenotare nella sanità pubblica a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; Aggiornamento di aprile: Una pelle più sana è nelle tue mani - La Fondazione per la lotta contro il cancro della pelle; Erba, le code in ospedale: per dermatologia sei mesi d’attesa; Enna, Lilt: dal 18 al 23 aprile visite specialistiche ed ecografie. Policlinico, impossibile prenotare una visita dermatologica: Niente spazio per 6 mesiIeri finalmente, dopo tre giorni di stare attaccato al telefono, per parlare con il Cup del Policlinico per prenotare una visita dermatologica per mia moglie, mi sono sentito rispondere che non è poss ... palermotoday.it Casale: per la visita dermatologica in ospedale c’è posto. Nel 2027SANITA’ La segnalazione di una donna, lo Sportello salute: «Può fare ricorso, l’Asst dovrà garantire il suo diritto costituzionale alla salute» Quando si è sentita dire che per una visita ... ilcittadino.it Il tennista toscano cede in due set: un altro stop nel suo percorso di recupero dopo l'infortunio - facebook.com facebook