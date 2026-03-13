La farmacista di Parma a un anziano paziente | Impossibile prenotare la sua visita dermatologica non c’è posto da anni
Una farmacista di Parma ha detto a un anziano paziente che non è possibile prenotare una visita dermatologica, perché non ci sono posti disponibili da anni. La scena è stata trasmessa ieri sera su Italia Uno, in un servizio che evidenzia le difficoltà nelle prenotazioni tramite il servizio pubblico nella città. La conversazione ha attirato l'attenzione sui problemi di accesso alle prestazioni sanitarie.
Il servizio di Italia Uno riaccende i riflettori sulle criticità delle liste d’attesa e delle visite impossibili da prenotare nella sanità pubblica a Parma Nel servizio andato in onda ieri su Italia Uno e che riguarda le criticità delle prenotazioni a Parma col servizio pubblico, risalta all'occhio la conversazione tra una farmacista e un anziano paziente in città. “Per la sua visita dermatologica non c'è posto ”, dice la farmacista. “Come non c'è posto?”, risponde l'anziano. “Non c'è posto da anni”, replica ancora la farmacista.Il servizio ha raccolto altre testimonianze dirette a Parma. Due parmigiani hanno raccontato l'impossibilità di prenotare una visita specialistica nel sistema pubblico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
“Liste d’attesa e prenotazioni chiuse, la mia odissea con la sanità: da Parma a Borgotaro impossibile prenotare risonanze ed esami per capire se sono grave o no”“Chiedo: a cosa serve il servizio sanitario pubblico se non è possibile prenotare un esame importante e soprattutto urgente come una risonanza...
Liste d’attesa chiuse, il calvario di chi non riesce a prenotare le visite: “Grossi ritardi per le urgenze di risonanze e dermatologie. Impossibile prenotare per mammografie e colonscopie”Il caso dell'impossibilità di prenotare visite mediche col sistema sanitario è stato riportato alla ribalta da Pietro Vignal Mammografie bilaterali...
