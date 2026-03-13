La farmacista di Parma a un anziano paziente | Impossibile prenotare la sua visita dermatologica non c’è posto da anni

Una farmacista di Parma ha detto a un anziano paziente che non è possibile prenotare una visita dermatologica, perché non ci sono posti disponibili da anni. La scena è stata trasmessa ieri sera su Italia Uno, in un servizio che evidenzia le difficoltà nelle prenotazioni tramite il servizio pubblico nella città. La conversazione ha attirato l'attenzione sui problemi di accesso alle prestazioni sanitarie.