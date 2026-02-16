I posti ci sono le competenze no Troisi MLA | Manca il dialogo tra imprese e mondo della formazione

I dati diffusi dal Ministero del Lavoro e Unioncamere rivelano che, nonostante ci siano molte posizioni aperte, le competenze richieste non sono sufficientemente sviluppate. Troisi (MLA) sottolinea che il problema deriva dalla mancanza di dialogo tra imprese e centri di formazione, un gap che rallenta l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Molte aziende lamentano di non trovare candidati preparati, mentre le scuole e gli istituti professionali faticano a rispondere alle esigenze reali del mercato.

I dati diffusi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Unioncamere riportano al centro del dibattito pubblico un tema che per gli operatori della formazione professionale non è una novità: il persistente disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Secondo il report, concentrato sul mercato del lavoro italiano a febbraio 2026, quasi una posizione su due tra quelle programmate dalle imprese rischia di rimanere scoperta per carenza di competenze adeguate. Un dato che conferma, secondo gli operatori del settore, un problema strutturale del mercato del lavoro italiano e che chiama direttamente in causa il sistema della formazione.