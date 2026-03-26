Persona investita da un treno in stazione a Sesto San Giovanni | circolazione ferroviaria in tilt

Nel primo pomeriggio di oggi, una persona è stata investita da un treno nella stazione di Sesto San Giovanni, nel Milanese. L’incidente ha causato la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria sulla linea interessata, con ritardi e cancellazioni di alcuni treni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche.

Nel pomeriggio di oggi una persona è stata investita da un treno nella stazione di Sesto San Giovanni, nel Milanese. Pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sesto San Giovanni, persona investita da un treno: circolazione rallentataUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Tragedia alla stazione di Sesto (Milano): persona investita da un treno, circolazione nel caosL'incidente nel pomeriggio di giovedì: soccorsi sul posto e pesanti ritardi sulle linee regionali e suburbane verso Milano Una persona è stata... Contenuti utili per approfondire Persona investita da un treno in... Discussioni sull' argomento Lutto a Frascarolo, madre di tre figli muore travolta da un’auto; Sesto Sangiovanni, 3 arresti per unaccoltellamento a scuola. Persona investita da un treno in stazione a Sesto San Giovanni: circolazione ferroviaria in tiltNel pomeriggio di oggi una persona è stata investita da un treno nella stazione di Sesto San Giovanni, nel Milanese ... fanpage.it Sesto San Giovanni, persona investita da un treno: circolazione rallentataUn drammatico incidente ha sconvolto il pomeriggio di oggi: una persona investita da un treno presso la stazione di Sesto San Giovanni ha causato ... ilnotiziario.net Parte oggi ufficialmente la collaborazione tra il Comune di Sesto San Giovanni e l’IRCCS MultiMedica nell’ambito del progettonazionale “CVrisk-IT / Al Cuore della Prevenzione”, iniziativa di ricerca finanziata dal Ministero della Salute allo scopo ... leggi l'a - facebook.com facebook