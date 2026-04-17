Una mostra delle apparecchiature | radioamatori brindisini si aprono alla città
Il 18 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Radioamatore, una ricorrenza istituita in coincidenza con il centenario della nascita dell’Unione Internazionale Radio Amatori, fondata nel 1925 a Parigi durante il primo incontro mondiale di appassionati di comunicazioni radio. Per questa occasione, una mostra di apparecchiature radioamatore sarà aperta al pubblico a Brindisi, offrendo l’opportunità di conoscere strumenti e tecnologie utilizzate dagli appassionati.
BRINDISI - Il 18 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Radioamatore, una data non casuale perchè proprio in questo giorno – nel 1925 – nasceva a Parigi l’Unione Internazionale Radio Amatori (Iaru), in quello che era il primo meeting mondiale di appassionati di comunicazioni via radio. La.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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