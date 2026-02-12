Curling Constantini e compagne aprono con una sconfitta alle Olimpiadi L’Italia si inchina alla Svizzera

L’Italia del curling apre le Olimpiadi con una sconfitta. Le ragazze di Constantini non riescono a superare la Svizzera, che vince 7-4 al debutto a Milano Cortina. La squadra azzurra ha faticato contro una delle nazionali più forti, che negli ultimi anni ha fatto spesso finale ai Mondiali. La partita è stata combattuta, ma alla fine la Svizzera si è dimostrata più solida. Ora le italiane dovranno rimboccarsi le maniche per le prossime sfide.

L’Italia ha perso all’esordio nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, scivolando con il punteggio di 7-4 al cospetto della formidabile Svizzera, capace di disputare sei finali consecutive ai Mondiali (quattro vittorie consecutive tra il 2019 e il 2023, poi i ko contro il Canada nel 2024 e nel 2024). La missione era davvero difficile per la nostra Nazionale contro le fenomenali Silvana Tirinzoni e Alina Paetz, capaci di sfruttare ogni minima sbavatura delle nostre portacolori e di affondare il colpo dall’alto di un’acclarata superiorità tecnica. La nostra Nazionale si è avvicinata in maniera tribolata all’appuntamento sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo: i deludenti Europei in autunno e poi l’esclusione di Angela Romei, con l’inserimento in squadra della riserva Rebecca Mariani (figlia del Direttore Tecnico) e le conseguenti polemiche, che hanno tenuto banco nelle ultime settimane, hanno inevitabilmente influito sul morale all’interno del quartetto tricolore, che comunque si è distinto contro una delle grandi favorite per le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

