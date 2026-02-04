Collegamenti radio e autocostruzioni | nasce il primo gruppo di radioamatori in città

A Carovigno nasce il primo gruppo di radioamatori che si mette in ascolto e in trasmissione. Dopo anni di silenzio radio in città, alcuni appassionati hanno deciso di rimettersi in gioco. Si chiamano gli

Un team di appassionati fonda la prima sezione locale dell'European Radioamateurs Association. Tra sperimentazioni e tecnologia moderna, una nuova avventura prende il via a Carovigno CAROVIGNO - Chi l'avrebbe mai detto che dopo tanti anni di silenzio radio, Carovigno avrebbe finalmente trovato la sua voce nell'etere? Eppure è proprio così: nel dicembre 2025, un gruppo di veterani delle onde radio - gli "Old Man" come amano chiamarsi nel loro gergo - ha deciso di dare al Comune la sua prima vera identità radiantistica. "Era Carbinia" nasce proprio così, come un sogno condiviso che si materializza tra le mura dell'antica fortificazione di Carovigno, città il cui territorio comunale si estende per 105,37 chilometri quadrati, sviluppandosi dal livello del mare fino a 172 metri d'altitudine.🔗 Leggi su Brindisireport.it

