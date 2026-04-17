Una giornata di visite gratuite dell' Ulss 3 in piazza Ferretto

Sabato 18 aprile 2026, in piazza Ferretto a Mestre, si svolgerà una giornata di visite e consulenze gratuite promossa dall'Ulss 3. L’evento si terrà dalle 10 alle 17 e prevede attività di screening aperte a tutti. La iniziativa si svolge nel centro della città, coinvolgendo i cittadini in un servizio sanitario gratuito e accessibile per tutta la giornata.

L'Ulss 3 promuove per sabato 18 aprile 2026 una giornata di screening e consulenze gratuite in piazza Ferretto, a Mestre, dalle ore 10 alle ore 17. A disposizione della cittadinanza ci saranno una decina di specialisti e altrettanti infermieri della Medicina interna dell’Angelo, primario compreso.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Una giornata di visite guidate gratuite negli impianti idrici di VeritasIl 21 marzo a Mestre, Scorzè, Jesolo, Chioggia e Venezia, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. Visite guidate e gratuite agli scavi archeologici di piazza CostaTutti alla scoperta della Basilica di Vitruvio: previste visite guidate, gratuite, agli scavi archeologici di piazza Costa, oggi (alle 15, 15. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Una settimana di visite gratis per le donne; Legnago: il nuovo direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera Girardi in visita al Sindaco; Dieta mediterranea: Serenissima prima ulss in Italia a farne iter di prevenzione e cura; Conferenza dei sindaci Ulss 2, Francesco Soligo presidente dopo Paola Roma. Una settimana di visite gratis per le donneIn occasione dell’11esima Giornata nazionale della salute della donna, dal 17 al 22 aprile, l’Ulss 5 polesana aderisce alla (H)Open Week sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda Ets: una s ... polesine24.it Veneto. Ulss 14. Screening oncologici: il 25 settembre l’11° Giornata della SaluteNel corso della giornata verrà ricordata l'esperienza virtuosa di Giancarlo Ardizzon, socio volontario LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), reduce da un intervento chirurgico importante ... quotidianosanita.it Gli specialisti dell'ULSS 9 illustrano i servizi dell'UOC Cure Palliative per i pazienti inguaribili e ai loro familiari. Per informazioni, scrivere a: [email protected] [email protected] - facebook.com facebook